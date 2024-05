Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus

Rauenberg (ots)

Eine derzeit noch unbekannte Täterschaft verschaffte sich zwischen Freitag und Dienstag gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Brühl" und flüchtete unerkannt. Die Täterschaft schlug ein Kellerfenster des Anwesens ein und gelangte so ins Innere. Was die Täterschaft erbeutete, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

