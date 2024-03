Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: ++ Vier Festnahmen nach Diebstahl von 13 hochwertigen PKW ++ Gemeinsamer Ermittlungserfolg der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg und der Staatsanwaltschaft Osnabrück

Oldenburg (ots)

In Delmenhorst, Südniedersachsen, Magdeburg sowie in Bremen und Nordrhein-Westfalen wurden seit Montag, dem 11.03.2024, wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls von hochwertigen Kraftfahrzeugen durch die Polizei unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Osnabrück zehn Objekte durchsucht, vier Tatverdächtige festgenommen, vier entwendete Fahrzeuge, Bargeld sowie umfangreiches Spurenmaterial sichergestellt.

In Bremen sowie in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg kam es gegen Ende des Jahres 2023 zur Entwendung von vier hochwertigen Kraftfahrzeugen der Marke Jaguar Range Rover. Die Tätergruppierung verschaffte sich in den bekanntgewordenen Fällen unbefugt Zutritt zu dem entsprechenden Gelände oder zu den Verkaufshallen der geschädigten Autohäuser. Nach der Öffnung der Fahrzeuge durch technische Manipulation wurden diese durch die Täter in eine unter falschen Personalien angemietete Lagerhalle nach Edewecht in den Landkreis Ammerland verbracht. Durch vorangegangene Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der PI Oldenburg-Stadt/Ammerland konnten einige Tatverdächtige identifiziert und die Lagerhalle lokalisiert werden. Im Verlauf der Ermittlungen konnten weitere angemietete Lagerhallen in Westerstede, Südniedersachsen und Nordrhein-Westfalen lokalisiert werden.

Durch hoch professionelles Vorgehen, dem Besitz des notwendigen Equipments sowie mit dem entsprechenden Know-How gelang es der Tätergruppierung, die Steuerungs-Software der entwendeten Fahrzeuge nach dem Diebstahl zu verändern oder zu manipulieren, um die Fahrzeuge anschließend im außereuropäischen Ausland in den Verkauf zu bringen.

Mittels intensiver Ermittlungen der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg sowie der Staatsanwaltschaft Osnabrück konnten in dieser Woche vier Beschuldigte zwischen 36 und 42 Jahren in Delmenhorst und Magdeburg festgenommen werden, nachdem in der Nacht von Sonntag auf Montag erneut bei einem Autohändler in Magdeburg drei Jaguar Range Rover entwendet wurden.

Insgesamt können der Tätergruppierung bislang neun Fälle mit insgesamt 13 entwendeten Fahrzeugen im Wert von circa 1,9 Millionen Euro nachgewiesen werden.

Gegen alle vier Beschuldigten wurde nach erfolgter Vorführung auf Antrag der Zentralstelle organisierter und bandenmäßiger Wohnungs- und Einbruchskriminalität und andere Betrugs- und Diebstahlstaten der Staatsanwaltschaft Osnabrück Haftbefehl durch das Amtsgericht Osnabrück erlassen.

Bei den Einsatzmaßnahmen wurde die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg durch Einsatzkräfte unterschiedlicher Dienststellen unterstützt. Darunter waren Kräfte des Zentralen Kriminaldienstes der PI Magdeburg und der PI Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch.

