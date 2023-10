Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: Polizei nimmt falsche Polizisten fest - Gemeinsame Ermittlungsgruppe Bremen-Oldenburg (GEBO) erfolgreich

Oldenburg (ots)

Rund 200 Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Bremen und der Polizei Oldenburg durchsuchten am Dienstag im Rahmen eines Verfahrenskomplexes wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges (Modus Operandi "falscher Polizeibeamter, falscher Bankmitarbeiter" etc.) sowie wegen verschiedener Trickdiebstahlsdelikte zum Nachteil älterer Menschen, insgesamt 15 Objekte in Bremen, Nordrhein-Westfalen und im niedersächsischen Umland. Zudem wurden sieben Haftbefehle in drei Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Bremen vollstreckt.

Hintergrund sind umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bremen und der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe der Polizei Bremen und der Polizei Oldenburg (GEBO). Zehn Männer und zwei Frauen sind verdächtig, seit Mitte des Jahres 2022 Betrugstaten in Bremen und Umland, vor allem zum Nachteil älterer Menschen (SÄM-Delikte), begangen zu haben. Dabei gaben sie sich als falsche Polizisten, Bankmitarbeiter oder Staatsanwälte aus und erbeuteten nach aktuellem Ermittlungsstand mindestens eine Viertel Million Euro. Aufgrund bereits vom Amtsgericht Bremen erlassener Haftbefehle wurden sieben Beschuldigte festgenommen. Sie sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen beschlagnahmten die Ermittler Bargeld, Schmuck, Mobiltelefone, Datenträger, tatrelevante Unterlagen und andere Beweismittel.

Die umfangreichen Ermittlungen und Auswertungen dauern an. Für weitere Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Bremen.

Die Polizei rät: Die Trickbetrüger bzw. Diebe haben es gezielt auf Senioren abgesehen. Lassen Sie daher grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Rufen Sie bei dem geringsten Zweifel bei der kostenlosen Notrufnummer 110 an. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Bremen/Oldenburg ermittelt seit 2009 im Bereich der mittleren und schweren Kriminalität, in denen Täter- oder Tatortbezüge zum Stadtgebiet Bremen und den angrenzenden Polizeiinspektionen des Landes Niedersachsen vorliegen. Sie setzt sich sowohl aus Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen des Landeskriminalamtes Bremen, als auch aus Beamtinnen und Beamte der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg zusammen.

Original-Content von: Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell