POL-NB: Einschränkungen im Stadtgebiet am 8.Mai

Neubrandenburg (ots) - Am 03.05.2024 erhielt die Einsatzleitstelle in Neubrandenburg um 13:00 Uhr einen Notruf mit der Information eines schweren Verkehrsunfalls in der Neubrandenburger Innenstadt. Demnach befuhr ein LKW-Fahrer die Woldegker Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor dem Friedrich-Engels-Ring wollte der 60-jährige Fahrzeugführer an der Ampelkreuzung nach rechts in die Alfred-Lylthall-Straße abbiegen. ...

mehr