POL-SI: Aufmerksame Zeugin meldet verdächtiges Fahrzeug - Fahrer alkoholisiert - #polsiwi

Bad Laasphe (OT Banfe) (ots) - Unbekannte Täter sind in der Straße Immenseifen in Bad Laasphe-Banfe in eine Gartenhütte eingedrungen. Die Hütte steht auf dem Gelände eines leerstehenden Kindergartens. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Dienstagmorgen (09.07.2024) und Donnerstagnachmittag. Die Täter hatten sich durch ein Fenster Zutritt zur ...

mehr