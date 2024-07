Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter sorgen für Sachschaden in Gartenhütte - #polsiwi

Bad Laasphe (OT Banfe) (ots)

Unbekannte Täter sind in der Straße Immenseifen in Bad Laasphe-Banfe in eine Gartenhütte eingedrungen. Die Hütte steht auf dem Gelände eines leerstehenden Kindergartens.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Dienstagmorgen (09.07.2024) und Donnerstagnachmittag.

Die Täter hatten sich durch ein Fenster Zutritt zur Hütte verschafft. Im Inneren hantierten sie anschließend mit Farbe und beschmierten Teile des Inventars.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellten die Polizeibeamten zudem Hebelmarken am leerstehenden Gebäude nebenan fest. Ob diese im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung in der Gartenhütte stehen, ist unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 02751/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell