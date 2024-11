Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall verstorben

Steinhagen (AN) - Am 23.11., gegen 20.50 Uhr, kam es auf der Ummelner Straße in Steinhagen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 20jähriger Gütersloher befuhr mit seinem Pkw der Marke BMW die Ummelner Straße in Fahrtrichtung Steinhagen. In Höhe des Hasenwegs kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Pkw geriet in Brand. Die Feuerwehr löschte das Auto. Der eingeklemmte Fahrzeugführer verstarb noch vor Ort. Die Unfallaufnahme wurde durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen unterstützt. Der Pkw wurde sichergestellt, der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Ummelner Straße musste bis 05.20 Uhr komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 zu melden.

