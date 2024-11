Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit verletzter Person- PKW kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit drei Bäumen

Gütersloh (ots)

Rietberg (UK)- Auf der Eiserstraße in Rietberg, Ortsteil Varensell, kam es in der Nacht zu Samstag um 02:32 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden: Es befuhr ein 25jähriger allein im PKW befindlicher Fahrzeugführer eines PKW Opel Corsa die Eiserstraße von der Detmolder Straße kommend in Fahrtrichtung Langer Schemm. Auf der winterglatten Eiserstraße kam der Opel nach rechts aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, wurde abgewiesen und touchierte sodann mit der Front des PKW zwei weitere Bäume. Dann kam er schwer beschädigt zum Stehen; es entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 EUR. Der Fahrer verletzte sich leicht und konnte sich selbstständig aus dem PKW befreien. Er wurde mittels eingesetzter Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der beschädigte und nicht mehr fahrbereite PKW wurde mittels eines Abschleppfahrzeugs geborgen und abgeschleppt. Die Eiserstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Gütersloh unter der Rufnummer 05241/ 869-0 zu melden.

