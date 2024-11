POL-GT: Geschwindigkeitskontrollen in Gütersloh

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Drei bislang unbekannte Männer gingen am Mittwochabend (20.11., 20.05 Uhr) unvermittelt einen Essenslieferanten an, als dieser an der Hauptstraße ausliefern wollte. Alle drei stiegen Zeugenangaben nach aus einem dunklen Audi aus und schlugen auf den 18-jährigen Mann ein. Erst als eine Zeugin eingriff, rannten die Männer zu ...

mehr