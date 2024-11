Polizei Gütersloh

POL-GT: Frag die Polizei/ Was macht eigentlich ein Dorfpolizist? - Stellen Sie Ihre Fragen Radio Gütersloh und der Polizei Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Das zweite Mal in diesem Jahr plant die Polizei Gütersloh gemeinsam mit Radio Gütersloh eine Radiosendung zu einem bestimmten Themenkomplex. Anfang kommender Woche wenden wir uns dem Thema "Was macht eigentlich ein Dorfpolizist?" zu. Die Sendung wird den Planungen nach am Dienstag gesendet.

Wenn man mit den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis spricht, dann kann fast jeder noch eine Anekdote über den Polizisten im eigenen Stadtteil erzählen, welcher ihm im Laufe der Jahre immer wieder begegnet ist. Ob bei Schulwegkontrollen, bei der Heimkehr am späten Abend oder auch bei der Verkehrserziehung in der Schule. Der Bezirksdienstbeamte ist aus den Städten und Gemeinden im Kreis nicht wegzudenken. Aber was macht ein Bezirksdienstbeamter eigentlich genau? Wofür ist er zuständig, mit wem arbeitet er zusammen, wie hat sich die Arbeit in den letzten Jahren verändert und mit welchen Anliegen kann man sich an den Bezirksdienst wenden? Diese und weitere Fragen können Sie bis Anfang kommender Woche an uns und Radio Gütersloh senden. Polizeioberkommissar Fabian Meise, Bezirksdienstbeamter aus Herzebrock-Clarholz beantwortet Ihre Fragen und erzählt aus seinem Arbeitsalltag.

Fragen können Sie bis dahin vorab an die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Gütersloh unter Pressestelle.Guetersloh@polizei.nrw.de und über WhatsApp, Radio Gütersloh 92000 senden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell