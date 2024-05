Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Meerschweine landen auf Müll

Heidelberg (ots)

Ein Passant staunte nicht schlecht, als er am Sonntag um kurz vor 21 Uhr in der Elsa-Brändström-Straße auf einem Sperrmüllhaufen fünf Meerschweine vorfand. Sie befanden sich in einem Karton, auf welchem eine Decke lag. Da die Tiere verletzt waren und sich in einem sehr schlechten Zustand befanden, verständigte der Mann die Polizei. Eine hilfsbereite Anwohnerin unterstützte die Polizei, indem sie zwei kleine Transportboxen für die Tiere zur Verfügung stellte. Zur weiteren Behandlung übergab die Polizei die Meerschweine der Tiernotrettung. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach dem bislang unbekannten Besitzer beziehungsweise der Besitzerin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell