Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Gütersloh

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen 10.30 Uhr und 17.30 Uhr fanden am Mittwoch (20.11.) in Gütersloh umfangreiche Verkehrskontrollen im Rahmen der Aktion statt. Dabei wurden hauptsächlich die Nutzung von Handys während der Fahrt und Rotlichtverstöße kontrolliert. Insgesamt hielten die Polizeibeamten 34 Auto- und Fahrradfahrer an. 17 der Autofahrer nutzen das Handy während der Fahrt, ebenso taten es sechs Fahrradfahrer. Drei Autofahrer, drei Fahrradfahrer und ein E-Scooter-Fahrer wurden angehalten, da sie über eine rote Ampel fuhren, vier Autofahrer waren nicht angeschnallt und ein E-Scooter-Fahrer war verbotenerweise mit Sozius unterwegs.

Die Zahl der verunglückten Radfahrenden im Kreis Gütersloh ist noch immer zu hoch, obwohl die Zahl der verletzten Rad- und Pedelecfahrenden im vergangenen Jahr gesunken ist (2022: 706 verletzte Personen; 2023: 611 verletzte Personen). Jeder verletzte Mensch ist einer zu viel. Statistisch gesehen verunfallten Radfahrende im Kreis Gütersloh 2023 alle 14 Stunden. Die Kreispolizeibehörde Gütersloh beabsichtigt auch im Jahr 2024 mit der Aktion Radschlag weiterhin den Zahlen der Verkehrsunfälle mit Radfahrenden entgegenzuwirken. Im Rahmen der Aktion Radschlag wird sich die Polizei Gütersloh mit präventiven sowie auch repressiven Maßnahmen an alle Verkehrsteilnehmenden richten - zu Ihrer Sicherheit!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell