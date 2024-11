Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Christopherusweg/ Garagentüren angegangen

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 5502954

Unbekannte haben versucht, eine weitere Garagentür am Christopherusweg aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr am Donnerstag (07.11.24) und 14.30 Uhr am Samstag (09.11.24).

Ursprungsmeldung:

Unbekannte sind am Christopherusweg Garagentüren angegangen. In einem Fall waren sie erfolgreich und brachen ein Schloss auf. Sie entwendeten jedoch nach derzeitigem Stand nichts. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Freitag (08.11.24) und 15.45 Uhr am Samstag (09.11.24). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell