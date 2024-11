POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat an der Brulandstraße in Appelhülsen einen schwarzen Audi A6 Avant beschädigt. Zwischen 8 Uhr am Donnerstag (07.11.24) und 12.50 Uhr am Sonntag (10.11.24) stand das Auto in einer Parklücke. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

