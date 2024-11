Polizei Gütersloh

POL-GT: Männer schlagen Essenslieferanten und flüchten - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Drei bislang unbekannte Männer gingen am Mittwochabend (20.11., 20.05 Uhr) unvermittelt einen Essenslieferanten an, als dieser an der Hauptstraße ausliefern wollte. Alle drei stiegen Zeugenangaben nach aus einem dunklen Audi aus und schlugen auf den 18-jährigen Mann ein. Erst als eine Zeugin eingriff, rannten die Männer zu ihrem Auto und fuhren in Richtung Sassenberg davon. Einer der Männer hatte blonde Haare und einen hellen Bart.

Mit einem Rettungswagen wurde der leicht verletzte 18-Jährige in ein Warendorfer Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren zu dem Vorfall eingeleitet. Wer kann Hinweise zu der Tat, den bislang unbekannten Männern und dem Pkw geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell