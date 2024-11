Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Starke Rauchentwicklung an der Thielenstraße

Kranenburg (ots)

Am Montagabend, den 11. November, wurde die Feuerwehr Kranenburg gegen 20.40 Uhr aufgrund einer starken Rauchentwicklung an die Thielenstraße alarmiert. Dort war eine Gartentruhe aus Plastik aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Da sich die in Brand geratene Truhe in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus befand, entstand an einem Fenster und einer Türe des Gebäudes ein Sachschaden. Durch das schnelle Eingreifen der Anwohner konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden. Daher übernahm die Feuerwehr lediglich die Nachlöscharbeiten und kontrollierte das Wohnhaus auf mögliche, weitere Brand- und Hitzeschäden, sowie auf eine eventuelle Ausbreitung des Brandes. Nachdem die Überprüfung abgeschlossen und keine weiteren Schäden festgestellt, wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell