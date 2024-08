Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber im Bereich eines Badesees im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 2

St. Leon-Rot (ots)

Wie bereits berichtet, kam es heute Nachmittag im Bereich eines Badesees in St. Leon-Rot zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei. Grund hierfür war, ein Hinweis auf einen möglichen Badeunfall. Die alarmierten Polizei- und Rettungskräfte führten eine intensive Suche sowohl an Land wie auch im Wasser durch. Hierbei kamen Rettungstaucher, ein Wasserrettungshund, Boote mit Sonar und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die wasserseitigen Suchmaßnahmen wurden um 16:00 Uhr beendet. Eine hilflose Person konnte weder im Wasser noch an Land aufgefunden werden. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell