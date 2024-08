POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber im Bereich eines Badesees im Einsatz, PM Nr. 1

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagnachmittag um 17:25 Uhr befuhr eine 27-jährige VW-Fahrerin die Scheffelstraße in Fahrtrichtung Tairnbacher Straße entlang. An der dortigen Einmündung übersah die Frau die von rechts kommende 46-jährige Fiat-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Durch den Aufprall ...

mehr