POL-MA: B 3 - Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Aktuelle Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund eines Auffahrunfalls, PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Samstagfrüh und Dienstagfrüh kam es in Mannheim-Wohlgelegen zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden. Ein 68-jähriger Mann hatte in diesem Zeitraum seinen Opel in der Straße "Im Pfeifferswörth" am Straßenrand geparkt. Als er am Dienstag um kurz nach 10:30 Uhr zu seinem Auto, musste er feststellen, dass die komplette linke Fahrzeugseite ...

mehr