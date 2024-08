Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht mit 17.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Samstagfrüh und Dienstagfrüh kam es in Mannheim-Wohlgelegen zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden. Ein 68-jähriger Mann hatte in diesem Zeitraum seinen Opel in der Straße "Im Pfeifferswörth" am Straßenrand geparkt. Als er am Dienstag um kurz nach 10:30 Uhr zu seinem Auto, musste er feststellen, dass die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt war. Die Spuren wiesen darauf hin, dass ein LKW beim Vorbeifahren das geparkte Auto streifte. Allerdings gab sich bislang niemand als Verursacher zu erkennen, weshalb nun der Verkehrsdienst Mannheim die Ermittlungen wegen Unfallflucht einleitete. Am Opel entstand mit 17.000 Euro ein erheblicher Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell