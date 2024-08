Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in Kiosk am Bahnhof, E-Zigaretten entwendet

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein bisher unbekannter Täter in einen Kiosk am Korbacher Bahnhof ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter versuchte zunächst, mit einem Gegenstand ein kleines Fenster neben der Eingangstür einzuschlagen, um sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Da dieser Versuch scheiterte, schlug der Unbekannte anschließend ein Loch in eine große Glasscheibe. Durch dieses griff der Täter und entwendete einen Pappaufsteller mit mehreren Einweg-E-Zigaretten (Vapes).

Unmittelbar nach der Tat entfernte sich der Täter nach Zeugenangaben fußläufig in Richtung eines Schuhhauses, wo er sich mit einer weiteren unbekannten Person traf. Beide entfernten sich dann in Richtung des Kreisverkehrs an der Arolser Landstraße.

Der Täter war bei der Tat mit einer gefleckten Daunenjacke bekleidet, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Die zweite Person konnte nicht beschrieben werden.

Beim Einschlagen der Scheibe wurde im Kiosk eine Rauchanlage ausgelöst, sodass es zu einer starken Rauchentwicklung im Geschäftsraum kam. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen und lüftete den Raum.

Der Wert der entwendeten Vapes wurde durch den Betreiber des Kiosks auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell