POL-KB: Bad Wildungen-Wega - Küche in Zweifamilienhaus brennt, Nachbarn retten Bewohner aus Dachwohnung

Korbach (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es in der Ostlandstraße in Bad Wildungen-Wega zu einem Brand in einer Küche einer Dachwohnung eines Zweifamilienhauses. Nachbarn konnten einen gestürzten Bewohner aus dem Haus retten. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen am Brandort aufgenommen.

Bei der Leitstelle wurde gegen 13.15 Uhr ein Dachstuhlbrand in der Ostlandstraße in Wega gemeldet, zur Brandausbruchszeit sollen sich drei Bewohner in dem Haus befunden haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen erfolgte die Meldung durch einen am Haus vorbeifahrenden Autofahrer. Er hatte Rauch aus dem Gebäude wahrgenommen und daraufhin sofort die Bewohner im Erdgeschoss und die Leitstelle des Landkreises informiert. Zwei Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen.

Durch Nachbarn wurde anschließend die Tür zu einer Wohnung im Dachgeschoss gewaltsam geöffnet, da bekannt war, dass dort ein älterer Mann wohnt und wahrscheinlich auch zuhause ist. In der Wohnung trafen die Nachbarn auf den 80-jährigen Bewohner, der offensichtlich gestürzt war und sich daher nicht selbst aus dem Haus begeben konnte. Sie brachten ihn nach draußen, wo er nach erster medizinischer Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Feuerwehren konnten den Vollbrand in der Küche der Dachgeschosswohnung schnell ablöschen, gegen 13.40 Uhr wurde bereits "Feuer aus" gemeldet. Anschließend wurde das Haus durch die Feuerwehr gelüftet.

Die Küche wurde fast vollständig zerstört, das Feuer hatte auch den Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen zur Brandursache am Brandort aufgenommen. Nach ersten vorläufigen Erkenntnissen könnte der Brand durch einen technischen Defekt an einem elektrischen Gerät in der Küche ausgelöst worden sein.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

