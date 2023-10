Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.10.23

Eschwege (ots)

Wildunfälle

Um 19:15 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 28-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw die L 3403 zwischen Oberhone und Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Zwischen Niederdünzebach und Aue kollidierte heute Morgen, um 07:15 Uhr, ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Treffurt mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Diebstahl aus Fitnesscenter

In der Brückenstraße in Eschwege wurde zwischen dem 21.10.23, 19:30 Uhr und dem 22.10.23, 11:00 Uhr ein Fitnesscenter aus noch unbekannte Art und Weise betreten. Aus den Räumlichkeiten wurden dann Getränke (u.a. 10 Flaschen Weizenbier), Obst und ein tablet der Marke "Samsung" entwendet. Der Schaden wird mit 450 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Um 20:56 Uhr kam es am gestrigen Abend zu einer Auseinandersetzung in der Marktstraße (Hot Pizza) in Eschwege. Zu dieser Zeit lehnte ein 30-Jähriger aus Eschwege an dem Pkw eines 52-Jährigen aus Eschwege. Um den 30-Jährigen von seinem Auto zu entfernen, soll der 52-Jährige diesen am T-Shirt gepackt und weggezogen haben. Der Vater (62) des 30-Jährigen eilte seinem Sohn zur Hilfe, der dabei einen Schlag gegen die Brust erlitt. Der 30-Jährige erlitt Kratzwunden. Im Gegensatz dazu gab der 52-Jährige an, dass eine ihm unbekannte Person an seinem Pkw lehnte, worauf sich ein Streitgespräch entwickelte. Aus dem Räumen der Pizzeria wären dann zwei Personen herausgekommen, die sofort auf ihn mit Tritten und Schlägen losgingen. Als seine Frau (51) schlichtend dazwischen gehen wollte, wurde diese ebenfalls von den unbekannten Personen geschlagen, wodurch sie eine Schwellung im Gesicht erlitt. Ihre Brille fiel dabei zu Boden und wurde beschädigt (Schaden: 250 EUR). Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Hauptstraße in Trubenhausen gemeldet. Zwischen dem 21.10.23, 18:00 Uhr und dem 22.10.23, 10:00 Uhr wurde in Höhe der Einmündung "In der Welsebach" eine Straßenlaterne beschädigt. Der Unfallfahrer befuhr die B 451 von Witzenhausen in Richtung Großalmerode, als er mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 16:00 Uhr fiel gestern Nachmittag ein Pkw zwischen den Anschlussstellen Hessisch Lichtenau-West und Hessisch Lichtenau auf, da dieser nur mit einer geringen Geschwindigkeit zwischen 50 und 60 km/h und teilweise unsicher (Schlangenlinien) fuhr. Der alarmierten und entgegenkommenden Polizeistreife aus Eschwege gelang es das Auto in der Gemarkung von Eschwege zu stoppen. Wie sich herausstellte war der Fahrer, ein 62-Jähriger aus der Ukraine, unter Alkoholeinfluss unterwegs. Der Test ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille; eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Zurücksetzen

Um 07:24 Uhr beabsichtigte heute Morgen ein 34-Jähriger aus Witzenhausen einem Sattelzug das Abbiegen in die Ermschwerder Straße in Witzenhausen zu ermöglichen. Hierzu setzte er sein Auto zurück, übersah aber dabei den dahinterstehenden Pkw, der von einer 58-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 300 EUR.

Handy gefunden und später festgenommen

Ein 61-Jähriger aus Witzenhausen hatte am vergangenen Samstagabend Abend sein Handy zwischen der Ermschwerder Straße und dem Busbahnhof in Witzenhausen verloren. Daraufhin wurde durch den Geschädigten am gestrigen Sonntag die Mobilnummer angerufen, worauf sich eine männliche Person meldete. Dieser forderte dann für die Herausgabe des Handys 150 EUR, im weiteren Verlauf konnte der Preis für die Aushändigung auf 100 EUR gesenkt werden. Es wurde daraufhin eine Übergabe vereinbart, nicht ohne die örtliche Polizei in Witzenhausen zu informieren. Bei der vereinbarten Übergabe am gestrigen Nachmittag in der Straße "Am Weidegraben" in Witzenhausen wurde ein 51-Jähriger aus Witzenhausen durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen, das Handy sichergestellt. Ein Verfahren wegen Unterschlagung wurde eingeleitet.

Traktoren entwendet

Zwischen dem 22.10.23, 07:00 Uhr und dem 23.10.23, 07:00 Uhr wurden in der Schulstraße in Hundelshausen zwei Traktoren entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich in diesem Zeitraum Zutritt auf das Grundstück, nachdem das Schloss des Haupttores durchtrennt wurde. Bei den Traktoren handelt es sich um zwei schwarze "Star Trac Traktoren" der Modellreihe "EU-263" und 25 "HP", sogenannte Kleintraktoren. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Traktoren angehoben und auf ein geeignetes Fahrzeug aufgeladen wurden. Der Schaden wird mit ca. 27.000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell