Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Körperverletzung, Mann wird unvermittelt gegen Kinn geschlagen, Tatverdächtiger ermittelt

Korbach (ots)

Am Donnerstag (15. August) kam es in der Frankenberg Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung. Ein zunächst unbekannter Täter hatte einem 64-Jährigen unvermittelt gegen das Kinn geschlagen und dabei schwer verletzt. Aufgrund der guten Zeugenangaben hat die Polizei Frankenberg einen Tatverdächtigen ermitteln können und bittet weitere Zeugen, sich zu melden.

Am Donnerstag hielt sich der 64-Jährige in der Bahnhofstraße in Frankenberg auf. Er stand auf dem Bürgersteig vor einer Spielothek und unterhielt sich mit einem Bekannten, als gegen 20.10 Uhr plötzlich ein Mann auf sie zukam. Beim Vorbeigehen schlug der Mann unvermittelt mit der Faust gegen das Kinn des 64-Jährigen. Der zunächst unbekannte Täter ging anschließend weiter in grobe Richtung Bottendorfer Straße.

Die Polizei Frankenberg wurde informiert und nahm sofort die Ermittlungen am Tatort auf. Der Täter konnte im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Der 64-Jährige erlitt durch den Faustschlag schwere Verletzungen am Kinn, er musste stationär in einem Krankenhaus behandelt und am nächsten Tag operiert werden.

Unmittelbar nach der Tat soll der Täter in Höhe eines Dönerladens in der Bahnhofstraße zwei junge Frauen beleidigt haben. Die Personalien der Frauen sind der Polizei nicht bekannt, sie werden daher gebeten, sich als Zeuginnen und auch mögliche Geschädigte einer Beleidigung bei der Polizei Frankenberg unter der Telefonnummer 06451/72030 zu melden.

Bereits im Rahmen der ersten Befragungen von Zeugen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen polizeibekannten Mann aus dem Frankenberger Land. Die weiteren Ermittlungen wegen der Körperverletzung, dem Motiv und den Hintergründen werden von der Polizei Frankenberg in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg geführt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell