POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen- Einbrecher in zwei Wohnhäuser, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Wochenende kam es in Bad Arolser Stadtteil Mengeringhausen zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Sr.-Georg-Straße hatten sich die Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein zu dieser Zeit unbewohntes Haus begeben. Sie hoben einen Rollladen hoch und konnten anschließend durch ein wahrscheinlich gekipptes Fenster in das Gebäude einsteigen. Die Täter durchsuchten alle Räume und konnten anschließend unerkannt flüchten. Ob die Täter auch was entwenden konnten, ist noch unklar, da die Bewohner nicht anwesend waren.

Der zweite Einbruch ereignete sich in der Straße Pappelntrift. Auch hier hatten es die Täter auf ein Einfamilienhaus abgesehen, welches zur Tatzeit nicht bewohnt war. Der Einbruch wurde bekannt, weil Nachbarn am Samstag gegen 21.30 Uhr auf einer Wiese in der Verlängerung der Straße Lünnenberg einen Tresor gefunden hatten.

Der aufgebrochene Tresor lag neben einer Scheune. Unter mehreren Papieren fanden die Polizeibeamte auch ein Personaldokument einer Frau aus der Straße Pappelntrift. Bei einer anschließenden Überprüfung des Einfamilienhauses stellten die Polizeibeamten fest, dass auch dort eingebrochen worden war. Die Täter hatten sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt verschafft und einen Würfeltresor entwendet. Auch hier steht die Höhe des Sachschadens und des Diebesgutes noch nicht fest.

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Einbrüche durch dieselben Täter begangen wurden und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter der Tel. 05631-9710.

