POL-KB: Korbach - Mann bricht in Wohnhaus ein und bedroht Bewohner mit Messer, Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Dienstag (13. August) gegen 03.00 Uhr drang ein zunächst Unbekannter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Korbacher Innenstadt ein. Er traf auf die wach gewordenen Bewohner, von denen er mit einem Messer drohend Geld forderte. Die Bewohner konnten flüchten und blieben unverletzt. Die Polizei konnte einen 42-jährigen Tatverdächtigen aus Korbach kurz nach der Tat in Tatortnähe festnehmen. Das Amtsgericht Kassel hat am Mittwoch (14. August) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen.

Der zunächst unbekannte Täter hatte am Dienstag gegen 03.00 Uhr eine Terassentür eines Mehrfamilienhauses in der Korbach Innenstadt eingeschlagen. Durch die entstandene Öffnung stieg er in das Haus ein. Dort traf er auf ein Ehepaar, das durch den Lärm wach geworden war. Der Täter hielt ein Messer in der Hand und forderte von den Bewohnern die Herausgabe von Geld. Diesen gelang es aber, in einen anderen Raum zu flüchten und die Tür zuzuhalten. Der Täter versuchte vergeblich die Tür zu öffnen. Das Ehepaar konnte schließlich aus dem Haus flüchten, es brachte sich in der Nachbarschaft in Sicherheit und verständigte die Polizei. Der Täter entwendete nach der Flucht der Bewohner eine Handtasche, eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld und Ausweispapieren und andere Gegenstände aus dem Haus und flüchtete.

Nur wenige Minuten nach der Verständigung konnten Polizeibeamte der Polizeistation Korbach in Tatortnähe einen Tatverdächtigen antreffen. Da die Beschreibung des Täters auf ihn zutraf, wurde er kontrolliert und durchsucht. Dabei erhärtete sich der Tatverdacht, es konnte Diebesgut und weiteres Beweismaterial aufgefunden werden. Es folgte die vorläufige Festnahme des polizeibekannten 42-Jährigen. Da der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel erließ das Amtsgericht Kassel am Mittwoch (14. August) einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes. Der 42-Jährige befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden bei der Kriminalpolizei Korbach und der Staatsanwaltschaft Kassel geführt, die außerdem wegen mehreren Straftaten gegen den 42-Jährigen ermitteln. Er steht im Verdacht, in den letzten Wochen und Monaten in Korbach mehrere Eigentumsdelikte und andere Straftaten begangen zu haben.

