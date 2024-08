Polizei Korbach

POL-KB: Körperverletzung im Getränkemarkt in Frankenberg - Aufmerksamer Zeuge hilft bei der Ermittlung des Tatverdächtigen

Korbach (ots)

Am Montagmorgen (12.08.) gegen 9 Uhr schlug ein zunächst unbekannter Mann in einem Getränkemarkt in Frankenberg eine Frau unvermittelt gegen den Hinterkopf. Die Polizei in Frankenberg ermittelt wegen Körperverletzung.

Nach Angaben einer 58-Jährigen aus Burgwald, warf diese gerade ihr Leergut in den Automaten im Getränkemarkt, als sie plötzlich und unvermittelt einen heftigen Schlag gegen den Hinterkopf verspürte. Als sie sich umdrehte, sah sie einen älteren Mann, den sie nicht kannte. Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, setzte sich sofort lautstark für die 58-Jährige ein. Daraufhin verließ der Tatverdächtige den Markt, stieg in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Der aufmerksame Zeuge holte einen Mitarbeiter des Getränkemarktes zur Unterstützung und lief dem Mann hinterher. Sie notierten sich das Kennzeichen des Fahrzeugs, in dem der Täter wegfuhr und gaben die Information später an die Polizei weiter. So konnte kurze Zeit später der Tatverdächtige ermittelt werden, bei dem es sich um einen 74-Jährigen aus Frankenberg handelt.

Die Frau wurde durch den Schlag auf den Hinterkopf verletzt. Sie litt unter Schwindel, Übelkeit und Schmerzen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 74-Jährige wird sich nun wegen Körperverletzung verantworten müssen.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell