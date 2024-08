Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Herzhausen - Einbrecher in Einfamilienhaus, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Freitag (9. August) zwischen 10.30 und 16.10 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Vöhl-Herzhausen ein. Sie entwendeten Schmuck.

Die Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster und gelangten so in einen Abstellraum des Wohnhauses. Da sie von dort nicht weiter in das Haus kamen, begaben sie sich an eine Terrassentür, die sie aufhebelten. Im Haus durchsuchten sie alle Wohnräume. Sie entwendeten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro, den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt und sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

