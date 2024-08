POL-KB: Waldeck-Freienhagen - Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Korbach (ots) - Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro richtete ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Korbach an. Dier Polizei sucht Zeugen. Der Täter hatte die Wand eines Getränkemarktes in der Bad Wildunger Landstraße mit grüner und lila Farbe besprüht, dabei hatte er unter anderem in einer Größe von etwa 150 mal 180 Zentimetern ...

mehr