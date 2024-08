LPI-J: In den Gegenverkehr abgebogen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Tautendorf: Augenscheinlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war am Donnerstagvormittag ein 26-Jähriger auf seiner Harley-Davidson. Gut 200 Meter vor der Ortslage stürzte der Mann, welcher aus Richtung Hermsdorf kam. Hierdurch verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

