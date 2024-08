POL-KB: Bad Arolsen - Scheibe eingeschlagen, Handtasche aus Auto gestohlen

Korbach (ots) - Am Donnerstag zwischen 09.00 und 21.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Böhner Weg in Waldeck ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter gelangten durch ein Kellerfenster in das Haus. Hier gelangten sie in eine Wohnung, nachdem sie eine Tür gewaltsam aufgebrochen hatten. Aus der Wohnung entwendeten sie einen versteckten Tresor, in dem sich mehrere tausend Euro Bargeld, Fahrzeugschlüssel ...

