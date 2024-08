POL-KB: Korbach - Einbrecher scheitert an Haustür, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) - Am Freitag (9. August) zwischen 10.30 und 16.10 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Vöhl-Herzhausen ein. Sie entwendeten Schmuck. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster und gelangten so in einen Abstellraum des Wohnhauses. Da sie von dort nicht weiter in das Haus kamen, begaben sie sich an eine Terrassentür, ...

