POL-DA: Lorsch: Einbrecher erbeuten Schmuck

Darmstadt (ots) - Ein 16-Jähriger muss sich nach einer Geschwindigkeitsmessung am Mittwoch (13.3.) in einem Verfahren unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Streifen des 2. Polizeireviers hatten gegen 12.20 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Michaelisstraße durchgeführt. In diesem Streckenabschnitt gilt eine ...

