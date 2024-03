Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Auto angefahren und dann geflüchtet

64521 Groß-Gerau (ots)

Am Dienstag (12.03.) zwischen 05.45 Uhr und 14.50 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Seat Ibiza, der in der Frankfurt Straße 72 in Groß-Gerau abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegen.

