Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" - Kontrollen am Bahnhof/Verdacht auf illegalen Drogenhandel-Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Rüsselsheim (ots)

Zur Steigerung der Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsgefühls wurden im Rahmen des Sofortprogramms der Hessischen Landesregierung "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" am und um den Bahnhofsvorplatz am Montagabend (11.03.), in der Zeit zwischen 18.30 und 20.00 Uhr, insgesamt 28 Personen kontrolliert. Der Kontrolle durch Flucht entziehen wollte sich hierbei gegen 19.40 Uhr im Bereich des Parkhauses am Bahnhof in der "Alten Poststraße" ein 17 Jahre alter Jugendlicher. Er konnte aber rasch von den Beamten gestellt werden. Bei ihm fanden die Ordnungshüter 11 verkaufsfertig abgepackte Plomben mit jeweils 5 Gramm Haschisch. Zudem hatte der junge Mann ein Pfefferspray sowie eine Feinwaage dabei. Die Polizei beschlagnahmte alles. Der 17-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmittel zu verantworten haben. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Verdacht sich illegal im Bundesgebiet aufzuhalten, steht ein 22 Jahre alter Mann aus Indien, den die Beamtinnen und Beamten gegen 19.10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz kontrollierten. Er hatte keinerlei Ausweispapiere bei sich. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Im Rahmen der gestrigen Kontrollen fanden am Nachmittag zunächst Verkehrskontrollen im Bereich der "Varkausstraße" statt. Neben allgemeinen Kontrollen wurden zudem Lasermessungen durchgeführt und ein besonderes Augenmerk auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes gelegt. Hervorzuheben ist hierbei, dass sich alle Fahrzeugführer an die Höchstgeschwindigkeit hielten. Negativ fiel jedoch auf, dass insgesamt 8 Kinder gar nicht oder falsch gesichert waren. Die verantwortlichen Fahrer erwarten nun Bußgelder und Punkte in Flensburg. Insgesamt wurden bei der Kontrolle 40 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Bei den Verkehrskontrollen wurden 113 Fahrzeuge und 154 Personen genauer unter die Lupe genommen. Weiterhin wurden hierbei unter anderem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet, ein 23 Jahre alter Mann war gegen 15.15 Uhr mit einem E-Scooter unter Marihuana-Einfluss unterwegs.

Mit der Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" wird die Polizei in besonders kriminalitätsbelasteten Innenstädten mit umfangreichen Maßnahmen den Kontrolldruck erhöhen. Außerdem sollen bestehende Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Innenstadtoffensive verstärkt und ergänzt werden. In die Innenstadtoffensive sind alle hessischen Polizeipräsidien eingebunden. In Südhessen sind Darmstadt und Rüsselsheim Teil des Programms.

