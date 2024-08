Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Reifen an vier Autos platt gestochen, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag (15. August) auf Freitag (16. August) haben bisher unbekannte Täter an vier Autos Reifen platt gestochen.

Die Sachbeschädigungen in Bad Wildungen wurden am Freitagmorgen festgestellt. Die Täter hatten an einem grauen Citroen, einem schwarzen Audi A 4 und einem silbernen Nissan Micra in der Straße An der Ense und einem braunen VW Golf in der Parkstraße jeweils einen Reifen mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass ihm gegen 21.50 Uhr drei Jugendliche im Bereich des Stadions der Odershäuser Straße aufgefallen sind. Diese sollen gegen Verkehrsschilder getreten haben. Eine Beschreibung der Jugendlichen war dem Zeugen nicht möglich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise, auch zu den drei Jugendlichen, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell