FW Bremerhaven: Zukunftstag 2024 bei der Feuerwehr Bremerhaven

Rund 50 Mädchen und Jungen haben heute (25. April 2024) in der Zeit von 10 bis 13 Uhr am Zukunftstag der Feuerwehr Bremerhaven teilgenommen. An vier verschiedenen Stationen wurden die Themen Notruf, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung und Rettungsdienst praktisch vorgestellt. Anschließend konnten sich alle Teilnehmenden gemeinsam eine Spraydosenexplosion ansehen. Das Highlight des Zukunftstages war die Live-Vorführung einer Höhenrettungsübung der Feuerwehr Bremerhaven.

Der Dezernent der Feuerwehr, Stadtrat Peter Skusa, hat sich persönlich ein Bild vom Zukunftstag gemacht. Skusa: "Ich möchte mich bei den Einsatzbeamten der Feuerwehr bedanken, dass sie ein solch tolles Programm für die Mädchen und Jungen aufgestellt haben. "Für die aktuelle Stellenausschreibung der Feuerwehr sind die Mädchen und Jungen zwar noch zu jung, aber ich habe viele potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten, die Zukunft von morgen, gesehen", so Skusa abschließend.

