Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Freienhagen - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchte ein Unbekannter in den Kindergarten in der Straße An der Stadthalle in Freienhagen einzubrechen.

Der Täter versuchte erfolglos ein Fenster aufzuhebeln. Er gelangte nicht in das Gebäude und musste daher ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell