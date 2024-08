POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Bäckerei, Tatverdächtige konnte ermittelt werden

Korbach (ots) - In der Zeit von Samstag (17. August) bis Mittwoch (21. August) versuchte ein bisher unbekannter Täter in das Vereinsheim des Schäferhundevereins in der Straße am Stadtbruch in Volkmarsen einzubrechen. Der Täter hebelte zunächst mit einem Werkzeug an der Eingangstür des Vereinsheims. Die Tür ...

mehr