Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Versuchter Einbruch in Gebäude des Schäferhundevereins, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstag (17. August) bis Mittwoch (21. August) versuchte ein bisher unbekannter Täter in das Vereinsheim des Schäferhundevereins in der Straße am Stadtbruch in Volkmarsen einzubrechen. Der Täter hebelte zunächst mit einem Werkzeug an der Eingangstür des Vereinsheims. Die Tür hielt Stand, sodass der Täter nicht in das Gebäude eindringen konnte. Auf dem Gelände öffnete der Unbekannte noch weitere Türen, die schlechter gesichert waren, ohne jedoch Beute machen zu können. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell