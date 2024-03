Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Raub auf Wettbüro

Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22:50 Uhr, soll ein bisher unbekannter Mann ein Wettbüro in der Straße Hammermatt betreten haben. Unter Vorhalt eines Messers wurde der anwesende Mitarbeiter zur Herausgabe eines mittleren vierstelligen Geldbetrages aufgefordert. Nach Erhalt des Geldes flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, 180 cm groß, komplett schwarz bekleidet. Des Weiteren trug er dunkle Handschuhe und eine dunkle Mütze. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 melden. /vo

