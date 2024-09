Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Dachstuhlbrand an der Dorfstraße

Bild-Infos

Download

Kranenburg (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Kranenburg, Nütterden, Mehr und Frasselt am frühen Abend des 11. September in den Kranenburger an die Dorfstraße in den Ortsteil Nütterden alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits ein Teil des Dachstuhls in Flammen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude. Allerdings wurden zwei Katzen von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Ausbreitung des Feuers einzudämmen. Unterstützt wurden sie durch die Drehleiter aus Kleve, wobei die Drehleiter aus Goch in Bereitschaft stand, aber nicht zum Einsatz kam. Nach gut zwei Stunden und der abschließenden Kontrolle um sicherzustellen, dass keine Glutnester mehr vorhanden sind, konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden. Aufgrund der durch den Brand entstandenen Schäden an dem Gebäude, wurde ein Baustatiker hinzugezogen, um die Stabilität des Hauses zu überprüfen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar, wobei zur genauen Brandursache die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell