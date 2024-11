Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Kaminbrand an der Nimweger Straße

Kranenburg (ots)

Am Dienstag, dem 5. November, wurden die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Kranenburg, Nütterden und Wyler gegen 17:30 Uhr zu einem Kaminbrand an die Nimweger Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Kamin des betroffenen Wohngebäudes festgestellt werden. Ein offenes Schadenfeuer war jedoch zunächst nicht erkennbar, sodass sich die Feuerwehr auf eine umfassende Kontrolle und Sicherung des Kamins konzentrierte. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte durch die Drehleiter der Feuerwehr Kleve, die eine gezielte Überprüfung des Kamins in der Höhe ermöglichte. Parallel dazu wurde der Bezirksschornsteinfegermeister zur Einsatzstelle gerufen, um eine professionelle Einschätzung der Situation vorzunehmen. In enger Zusammenarbeit mit ihm wurde der Kamin auf mögliche Brandherde kontrolliert und im Anschluss gekehrt, um eine weitere Gefährdung der Bewohner auszuschließen. Ein Trupp der Feuerwehr übernahm das Entfernen des angesammelten Brandguts, welches sich im Inneren des Kamins befand. Diese Maßnahme war notwendig, um die vollständige Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten und eine erneute Rauchentwicklung zu verhindern. Während des gesamten Einsatzes standen die Einsatzkräfte in engem Kontakt mit den Bewohnern, um über den Stand der Maßnahmen zu informieren und Sicherheitshinweise zu geben. Nach rund 1,5 Stunden konnte die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben werden. Durch den Kaminbrand wurden keine Personen verletzt. Das Gebäude blieb weitestgehend unbeschädigt. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes sowie der Unterstützung des Schornsteinfegers konnte der Kaminbrand ohne schwerwiegende Folgen unter Kontrolle gebracht werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell