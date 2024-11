Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Jahresabschlussübung der Jugendfeuerwehr: Ein gelungener Einsatz mit realistischer Herausforderung

Kranenburg (ots)

Die Kranenburger Jugendfeuerwehr stellte sich kürzlich bei ihrer Jahresabschlussübung einem anspruchsvollen Szenario, das ihr Können und Teamarbeit auf die Probe stellte. Hierzu verwandelte sich der abgelegene Platz sich in eine dramatische Einsatzstelle: Die Übung simulierte eine unklare Rauchentwicklung mit einer Person in Notlage und verschärfte sich, als ein landwirtschaftlicher Traktor Paletten verlor, unter denen zwei Personen verschüttet wurden. Zusätzlich fing ein nahegelegener Holzstapel Feuer, was die Jugendlichen vor eine weitere Herausforderung stellte. Mit beeindruckendem Engagement und Professionalität errichteten die jungen Feuerwehrleute rasch einen Löschangriff, um die Ausbreitung des Feuers einzudämmen. Parallel dazu begann eine weitere Mannschaft mit der Rettung der unter den Paletten verschütteten Personen. In präzisem Zusammenspiel und unter der Anleitung ihrer Ausbilder setzten die Jugendlichen das über das Jahr erlernte Wissen in die Praxis um, handelten sicher und koordiniert und bewältigten jede Aufgabe mit Bravour. Nach der Rettung der verletzten Personen und dem erfolgreichen Löschen des Brandes lud die Löschgruppe Mehr die Jugendlichen in ihr Gerätehaus ein. Dort warteten kleine Stärkungen und kühle Getränke, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Diese realitätsnahe Übung bot den Jugendlichen die Möglichkeit, unter realen Bedingungen zu arbeiten und zeigte eindrucksvoll den hohen Ausbildungsstand und das großartige Teamwork der Jugendfeuerwehr Kranenburg. Sie haben nicht nur ein herausforderndes Szenario souverän gemeistert, sondern auch bewiesen, dass sie bereit sind, sich für die Sicherheit der Gemeinschaft einzusetzen - eine starke Leistung und ein verdienter Abschluss eines lehrreichen Jahres.

