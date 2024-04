Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Junger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend kam es gegen 18:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Linkstraße, in Höhe der Hausnummer 20. Ein 55-jähriger Mann aus Möhnesee befuhr mit seinem Dacia die Linkstraße in Richtung Westen, kurz vor dem Ortsausgang Delecke. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte der 55-Jährige, seinen Pkw zu wenden und fuhr zunächst auf den Seitenstreifen am rechten Fahrbahnrand. Da er keinen weiteren Verkehrsteilnehmer wahrnahm, leitete er den Wendevorgang ein. Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Möhnesee die Linkstraße mit seiner Aprilia in gleiche Richtung. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge, bei der der 22-Jährige über die Motorhaube des Dacia geschleudert wurde und auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, in dem er noch am gestrigen Abend verstarb. Auch der 55-Jährige Dacia-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Linkstraße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerland sowie ein Sachverständiger wurden hinzugezogen, um die Unfallspuren zur Rekonstruktion des Unfallherganges genaustens zu dokumentieren. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell