Polizei Gütersloh

POL-GT: Dachstuhlbrand am Hildegard-von-Bingen-Weg

Gütersloh (ots)

Halle (AN) - Am Freitag, den 22.11., kam es zu einem Dachstuhlbrand am Hildegard-von-Bingen-Weg in Halle. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 15:07 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter schwarzer Qualm aus dem Dachgeschoss des Einfamilienhauses. Zur Brandbekämpfung musste die Feuerwehr Teile der Dacheindeckung entfernen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend, den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 200.000 Euro. Das Haus ist derzeit unbewohnbar, die Familie wurde von Bekannten aufgenommen. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

