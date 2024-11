Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Technischer Defekt im Bereich der Wasseraufbereitung

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am 13.11.2024, gegen 03:35 Uhr, wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr von der Leitwarte des ansässigen Wasserversorgers über einen technischen Defekt einer Anlage auf dem Betriebsgelände in Mülheim-Styrum informiert. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte von den verantwortlichen Leitstandsmitarbeitern des Wasserversorgers in die Örtlichkeit eingewiesen. In einem Betriebsgebäude auf dem Gelände kam es an einer Anlage zur Trinkwasserbehandlung zu einer Undichtigkeit. Alle technischen Sicherheitsvorrichtungen funktionierten einwandfrei, sodass die Anlage nur noch gesichert werden musste. Die Einsatzkräfte konnten die Anlage gefahrlos abschiebern. Der Einsatz vor Ort dauerte etwa zwei Stunden. Die Anlage wurde anschließend dem Betreiber zur Überprüfung und Instandhaltung übergeben. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt, und es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr außerhalb des Betriebsgebäudes. Der Grundschutz im Stadtgebiet wurde während des Einsatzes durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mülheim an der Ruhr auf den Feuer- und Rettungswachen in Broich und Heißen sichergestellt.

