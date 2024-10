Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand in einem Entsorgungsbetrieb

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1:42 Uhr) kam es in einem Entsorgungsbetrieb in Mülheim an der Ruhr zu einem Brandereignis. Dieses wurde vom betriebseigenem Personal bei einem Rundgang über das Gelände festgestellt und telefonisch an die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gemeldet. Durch die Leitstelle wurde das Stichwort "Gewerbebetrieb-Brand" gewählt und 2 Löschzüge der Standorte Broich und Heissen, eine Atemschutzkomponente und 2 Führungsfahrzeuge zum Einsatz alarmiert. Bei Eintreffen vor Ort war eine starke Rauchentwicklung in einer Umschlaghalle für Wertstoff-Abfall (gelbe Tonne/Sack)erkennbar. In der Halle waren ca. 100 Tonnen Wertstoff-Abfall gelagert und im Kern kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Brandereignis. Durch die Feuerwehr wurde die Rauchableitung über Dach aktiviert und die Brandbekämpfung mit Strahlrohren und Wasserwerfer eingeleitet. Hier wurde schnell ein Einsatzerfolg erzielt. Im Weiteren mussten die Glutnester im Kern des "Haufens" freigelegt und abgelöscht werden. Mittels Radlader wurde Schaufelweise das Brandgut umgelagert und abgelöscht. Diese Maßnahme war sehr Zeitaufwendig (ca. 5 Stunden) und dauerte bis zum Einsatzende an. Die Brandursache blieb unbekannt. Es entstand kein erkennbarer Gebäudeschaden. Der Einsatz wurde erfolgreich gegen 06:30 Uhr beendet. (DHA)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell