FW-MH: Zimmerbrand mit einer verletzten Person

Mülheim an der Ruhr (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde am heutigen Freitagabend (25.10.2024) gegen 21.00 Uhr ein Zimmerbrand im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Duisburger Str. gemeldet. Umgehend wurden zwei Löschzüge, der Führungsdienst, sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort konnten eine Rauchentwicklung und Feuerschein in einer Wohnung im 2. Obergeschoss festgestellt werden. Auf der Rückseite des Hauses schlugen bereits Flammen aus dem Fenster. Die Bewohner hatten vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude selbstständig verlassen und machten vor dem Wohngebäude auf sich aufmerksam.

Sofort wurde eine Brandbekämpfung mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz und mit einem Strahlrohr ausgerüstet eingeleitet. Parallel kontrollierte ein weiterer Trupp unter Atemschutz den Treppenraum, sowie darüber liegende Wohnungen. Das Feuer konnte in der Küche lokalisiert und gelöscht werden. Nach erfolgten Lüftungsmaßnahmen und Kontrollmessungen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Brandwohnung ist in Folge des Brandes unbewohnbar. Durch das eingesetzte Löschwasser kam es darüber hinaus in einer weiteren Wohnung zu einem Wasserschaden.

Durch den Brand erlitt der Bewohner der Brandwohnung leichte Brandverletzungen. Der Rettungsdienst behandelte die Person und transportierte diese in eine Fachklinik. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt.

Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund zwei Stunden beendet. Durch die Einsatzmaßnahmen musste die Duisburger Straße im Bereich der Einsatzstelle gesperrt werden, so dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam, von denen auch die DVG betroffen war. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. (TBi/MBö)

