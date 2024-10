Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Unfall auf der A40 - Vier verletzte Personen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde am heutigen Samstag (12.10.2024) gegen 01.24 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 40, im Bereich zwischen den Anschlussstellen Mülheim Dümpten und Mülheim Styrum in Fahrtrichtung Duisburg gemeldet. Umgehend wurde ein Rüstzug der Feuerwache Heißen, der Führungsdienst, sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Beteiligt an dem Unfall waren vier PKW mit insgesamt fünf Unfallbeteiligten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten vier der Insassen ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen und eine Person befand sich noch im Fahrzeug und war nicht eingeklemmt. Nach der Sichtung durch den Rettungsdienst erfolgte bei insgesamt vier Personen der Transport in umliegende Krankenhäuser. Eine Person konnte nach der Begutachtung durch den Rettungsdienst an der Einsatzstelle verbleiben. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und der Rettungsdienst unterstützt. Während der Einsatzdauer von ca. einer Stunde war die gesamte Fahrbahn in Fahrtrichtung Duisburg gesperrt. Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt. (Bis/Rüh)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell